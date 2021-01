Dronken bestuurders krijgen bobsleutelhanger met namen van overleden kinderen, grootouders getuigen: “Het enige wat we nog kunnen doen”

Aalst / Knokke-Heist -

De politie deelt vanaf dit weekend ook gele sleutelhangers uit aan wie dronken rijdt. Daarop prijken acht namen van kinderen die overleden door een chauffeur onder invloed, met als doel overtreders te confronteren met de drama’s die de (groot)ouders van de slachtoffers overkwamen. Zoals dat van Frank en Marilyn, pappie en mammie van kleuter Axelle, die samen met haar mama omkwam in Nieuwerkerken bij Aalst toen een dronken bestuurder op hen inreed. “Na zo’n zinloze dood is dit het enige wat we nog kunnen doen.”