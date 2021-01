Angela Merkel: “Britse variant zal niet meer weggaan, het is zaak van het te vertragen”

Angela Merkel noemt het invoeren van een avondklok in Nederland “een harde ingreep”, maar wel een waar ze begrip voor heeft. Dat zei ze donderdag aan De Telegraaf. Nog volgens de Duitse bondskanselier ligt het sluiten van de grenzen binnen Europa op tafel ligt de Europese Raad.

Merkel wil een gecoördineerde aanpak tussen de lidstaten, maar sluit grenscontroles niet uit “als laatste redmiddel” in de strijd tegen Covid-19 en de nieuwe varianten van het coronavirus. Duitsland dringt ook aan op het verscherpen van de reisbeperkingen, onder meer door verplicht testen en quarantaines voor alle reizigers, in navolging wat België al doet.

In Nederland, waar de maatregelen over het algemeen minder streng zijn, valt de strenge avondklok dan weer op. Die geldt vanaf 21 uur ’s avonds. Op de vraag of Duitsland de Nederlandse avondklok zal volgen, reageert ze aan De Telegraaf: “Bij ons beslissen de deelstaten hier zelf over, vooral in de gebieden met relatief veel besmettingen. Daar kennen we de avondklok ook. Zo heeft Beieren die al vier weken.”

Volgens Merkel is de Britse variant zich intussen ook in Duitsland aan het verspreiden. “Die zal ook niet meer weggaan. Het gaat er nu om hoe we de verspreiding ervan kunnen vertragen, tot het weer en de seizoenen beter worden. En natuurlijk is het van belang dat we meer vaccineren.”