Voorzitter van Aalsters carnavalsverbond aangeklaagd voor antisemitisme na uitspraken op Facebook

Aalst -

Na de heisa over de praalwagen van ‘De Vismooil’n’ in 2019, waarbij karikaturen van joden werden getoond en in de nasleep daarvan Aalst vrijwillig de titel van Unesco Werelderfgoed opgaf, loopt bij gelijkekansencentrum Unia nu een onderzoek naar de voorzitter van het carnavalsverbond. Die zou volgens de aanklager “antisemitische” uitspraken gedaan hebben op Facebook.