Voormalig hoofd van bank Vaticaan krijgt bijna 9 jaar cel

Het voormalige hoofd van de bank van het Vaticaan (IOR) moet bijna negen jaar de gevangenis in vanwege het verduisteren en witwassen van geld. De 81-jarige Angelo Caloia beheerde de bank tussen 1989 en 2009 en is veroordeeld wegens corruptie bij vastgoedtransacties.

Caloia is de eerste (oud-)medewerker van het Vaticaan die is veroordeeld wegens corruptie of fraude door de staatsrechtbank van Vaticaanstad. Paus Franciscus wil een einde maken aan corruptie binnen de leiding van de roomskatholieke kerk en deze veroordeling is een belangrijke stap in dat proces.

Het voormalige bankhoofd werd veroordeeld omdat hij twintig bezittingen van het Vaticaan in Milaan en Rome voor een veel te lage prijs had verkocht. Via een ingewikkelde constructie werd hij uiteindelijk zelf de eigenaar van een van de bezittingen.

Twee andere verdachten in deze zaak, de 97-jarige Gabriele Liuzzo en zijn zoon Lamberto, hebben respectievelijk acht jaar en elf maanden en vijf jaar en twee maanden celstraf gekregen. Een vierde verdachte overleed in 2015.