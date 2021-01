Kevin De Bruyne staat minstens twee weken aan de kant na tik in duel met Aston Villa

Manchester City zal Kevin De Bruyne enkele weken moeten missen met een hamstringblessure. De Rode Duivel moest woensdag in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Aston Villa op het uur noodgedwongen naar de kant.

Coach Pep Guardiola haalde De Bruyne na 59 minuten naar de kant bij een 0-0 stand, na een duel met Jack Grealish. Man City won uiteindelijk met 2-0.

City communiceerde nog niet officieel over de ernst van de blessure voor KDB. Guardiola gaf na de wedstrijd wel aan te vrezen dat zijn sterkhouder een spierblessure in het been opliep. “Kevin legde zijn hand op zijn been, dus ik dank dat het een spierblessure is. Het is normaal. Deze dingen gebeuren met deze hoeveelheid wedstrijden”, zei de Spanjaard.

Een dag later blijkt dat de Bruyne een blessure aan z’n hamstrings heeft opgelopen. Hij staat minstens twee weken aan de kant. Al kan dat ook langer zijn, klinkt het in zijn entourage.

Foto: EPA-EFE

De Rode Duivel zal daardoor zeker de bekerwedstrijd tegen Cheltenham moeten missen. Plus de competitiematchen tegen West Brom, Sheffield United en Burnley. Of hij de topper tegen Liverpool (7/2) haalt, is een groot vraagteken.

De Bruyne zit dit seizoen aan drie goals en vijftien assists in 23 optredens voor de Cityzens, die tweede staan in Engeland met een match minder dan leider Man United.