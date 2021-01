Waarom de ene school sluit na een besmetting en de andere niet? En hoeveel zijn er nu al dicht?

De berichten over coronabesmettingen in scholen nemen toe, maar terwijl de ene school meteen de deuren sluit, doet de andere dat niet. Zelfs wanneer het virus er schijnbaar even sterk aanwezig is.“Het basisprincipe blijft dat we een sluiting proberen te vermijden”, zegt het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Maar soms kan het niet anders.”