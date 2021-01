Na massale testing in Edegem: “Besmette leerling bleek superverspreider te zijn”

Edegem - Een van de vijf besmette leerlingen van basisschool Olfa Elsdonk in Edegem blijkt een superverspreider te zijn. Dat bevestigt burgemeester Koen Metsu (N-VA) op donderdag. Het kindje is asymptomatisch en stelt het goed.

Maandag werden de meer dan 500 leerlingen van basisschool Olfa Elsdonk onderworpen aan een coronatest. Naast de twee besmette leerlingen van het zesde leerjaar waarmee de bal aan het rollen ging, bleken nog eens drie andere leerlingen besmet met het coronavirus. Vier van de vijf kinderen bleken besmet met de Britse variant.

“Uit het onderzoek blijkt dat een van de geteste leerlingen een superverspreider is. Het kindje, dat niet in het zesde leerjaar zit, is asymptomatisch en stelt het dus goed”, zegt Edegems burgemeester Koen Metsu. Uit het onderzoek bleek het kindje heel veel virus aan te maken en bestond de kans dus dat hij of zij heel veel andere leerlingen of leerkrachten kon besmetten.

“Het toont aan dat de ingrijpende beslissing om iedereen te laten testen nodig was”, zegt Metsu. “Er kwam deze week veel kritiek op die beslissing, maar met die aanpak hebben we erger kunnen voorkomen. Maandag kan de school gewoon weer open.”

Donderdagavond staat trouwens de tweede testronde in Edegem op het programma. De resultaten daarvan worden vrijdagochtend bekendgemaakt. De leerlingen die voor de tweede keer negatief testen, mogen uit quarantaine. In de Kontichse middelbare school Sint-Jozef, waar dinsdag 14 personen positief testen, wordt iedereen vrijdag voor de tweede keer getest.