Om 22 uur “te laat” naar bed, enkele uren later staan er ruim 1.000 broden klaar: een dag in het leven van de bakker

Beveren-Waas -

Straks verkiest Het Nieuwsblad – of beter: u, de lezer – de Beste Bakker van Vlaanderen. De bakkersstiel: de buitenwereld ziet hem als beenhard, de bakker zelf ziet hem als de schoonste die er bestaat. Een stiel die rap verandert, in elk geval. Een bakkerij vroeger, dat was mijnheer aan de bakoven en mevrouw achter de comptoir. Een goeie bakkerij nu, dat is een gesmeerde kmo. Enter Thomas Van Hoorick, bakker van de zevende generatie, sinds 1855 op dezelfde hoek van hetzelfde kerkplein. Hij heeft traditie te over, maar zijn neus wijst naar de toekomst. Wij volgden hem, zagen duizend broden uit de oven rollen en plateaus vol pateekes over de toonbank gaan, en kregen inkijk in die – schone én harde – stiel. Dit zijn 24 uur uit het leven van de bakker.