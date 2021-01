Killian Sardella werd vergeleken met Kompany, maar ontbolstert nu als rechtsback bij Anderlecht: “Vanden Borre geeft me veel goeie raad”

Killian Sardella (18) houdt momenteel Amir Murillo – toch een topper – op de bank bij Anderlecht. Als rechtsback maakt het jeugdproduct nog weleens een foutje, maar Vincent Kompany gelooft rotsvast in hem. Ook tegen Waasland-Beveren wordt hij in de basis verwacht. Daarom is het tijd om Sardella eens onder de loep te nemen. “Dankzij mijn vriendin Aurore kon ik mijn middelbare school afmaken.”