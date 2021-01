Verlinden wil amokmakers op stranden en in recreatiedomeinen harder aanpakken

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) wil amokmakers in recreatiedomeinen of op het strand strenger aanpakken. Door de uitbreiding van het plaatsverbod. Tegen de zomer gaat ze daarvoor een regeling uitwerken, verklaarde ze daarover in de Kamer aan Franky Demon (CD&V) en Koen Metsu (N-VA).

Het is juridisch een moeilijke zaak waar de vorige ministers van Binnenlandse Zaken - onder wie Jan Jambon (N-VA) en Pieter De Crem (CD&V) - hun tanden op stuk beten. Verlinden zette er nu een werkgroep op met vertegenwoordigers van onder meer de gemeenten, politie, de provincies en juristen. Zij moeten tegen de zomer een voorstel doen. De minister zelf wil tegen dan ook een wetsontwerp klaar hebben.

Bedoeling is onder meer het plaatsverbod te verruimen. Burgemeesters kunnen nu wel optreden tegen jongeren die keet komen schoppen, maar wanneer ze in een zwembad of een recreatiedomein niet meer binnen mogen, trekken ze vervolgens weer naar een ander. Verlinden gaat dat plaatsverbod nu doortrekken naar alle andere recreatiedomeinen.

Naar aanleiding van de massale vechtpartij op het strand in Blankenberge vorige zomer riep de Kamer de regering ook op om ook om ook op stranden een plaatsverbod in te voeren. Verlinden bekijkt nu of ook dat mogelijk is. Franky Demon, samen met Metsu initiatiefnemer van de resolutie in het parlement, zegt dat de maatregel er moet komen, ook al is het niet makkelijk om zo’n regeling af te dwingen. “Het is toch niet omdat je moeilijk kunt controleren of iemand een rijbewijs hebt dat je dat niet moet verplichten,” zegt de christen-democraat.