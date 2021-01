Broeihaard? Hele wijk getest: “Antwerpse strategie zouden we komende maanden overal moeten hanteren”

Omdat er in twee wijken tot vier keer zoveel coronabesmettingen voorkomen als elders in de stad, laat Antwerpen álle 6.500 bewoners daar testen. De grootste coronascreening ooit in ons land. “Dit is de strategie die we de komende maanden overal zouden moeten hanteren, als ergens veel besmettingen opduiken”, zegt professor Herman Goossens (UZ Antwerpen).