François Fornieri, ‘de Waalse Marc Coucke’, opgepakt in miljoenendossier over ontslagvergoedingen

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée - François Fornieri (58), de flamboyante baas van het Waalse biotechnologiebedrijf Mithra, is donderdagavond na anderhalve dag ondervraging door de Luikse onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst, meldt Sudpresse.

Woensdagochtend werd Fornieri samen met Pierre Mayers en Jacques Tison, alle drie gewezen beheerders van de Luikse intercommunale Nethys, voor een uitgebreid verhoor meegenomen. Zij werden afzonderlijk op de rooster gelegd over hun rol bij het toekennen van in totaal 15 miljoen euro ontslagvergoeding aan drie directeurs van Nethys, terwijl de Waalse regering de lonen juist wou terugschroeven. De speurders vermoedden dat Fornieri in ruil twee filialen van Nethys voor een appel en een ei in de schoot geworpen kreeg.

Woensdagavond werd het drietal al van hun vrijheid beroofd en moest de nacht op het politiekantoor doorbrengen. Na een tweede salvo van vragen werd alvast Fornieri onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Hoe het zijn twee medeverdachten vergaan is, was niet meteen duidelijk.