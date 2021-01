Verbod op jeugdactiviteiten in zeven Zuid-Limburgse gemeenten

In zeven Limburgse gemeenten mogen al zeker tot en met 12 februari geen buitenschoolse activiteiten voor kinderen onder 13 jaar meer plaatsvinden. Dat is beslist nadat in een school en opvang in Sint-Truiden coronabesmettingen waren vastgesteld, zo melden de stad Sint-Truiden en de gouverneur van Limburg. Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) heeft begrip voor de maatregel.

Het verbod geldt op het grondgebied van Sint-Truiden, Nieuwerkerken, Gingelom, Heers, Wellen, Borgloon en Alken. De lokale autoriteiten “rekenen ook op het verantwoordelijkheidsgevoel” van de ouders in de betrokken gemeenten om hun kinderen ook niet naar buitenschoolse activiteiten elders in Limburg of daarbuiten te sturen.

“We zijn ons er ten volle van bewust dat dit een ernstige inperking is in de vrijheid van de kinderen in deze regio en dat dit ook een impact heeft op het hele gezin. Echter, de ernst van deze situatie laat ons geen andere keuze”, luidt het in een persbericht.

Minister Dalle toont begrip voor de maatregel, omdat hij beperkt blijft tot enkele gemeenten. Toen West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé maandag een verbod op jeugdactiviteiten aankondigde voor de hele provincie West-Vlaanderen, floot Dalle hem terug.

Een op zes besmet

Woensdag werden alle leerlingen en personeelsleden van kleuter- en basisschool Schuttershof in Sint-Truiden getest in het mini-testcentrum, dat in de Trudosporthal werd ingericht. Uit de resultaten bleek dat ongeveer een op de zes personen besmet was met het coronavirus. Gezien een eerdere bevestiging van twee besmettingen met de Britse variant is er een sterk vermoeden dat deze zich binnen de school bevond.

Donderdag zijn opnieuw een driehonderdtal testen bij leerlingen en personeel uitgevoerd, waarvan de resultaten nog moeten binnenlopen. Donderdagavond vond overleg plaats om de strategie bij te stellen.

Naast het verbod op jeugdactiviteiten wordt de testing in de regio Sint-Truiden vanaf vrijdag uitgebreid naar de klassen waar zich hoogrisicocontacten bevinden van positief geteste personen, inclusief in het internaat. “Daarbij komen ook de ouders van positief geteste leerlingen en kinderen jonger dan zes jaar uit de al geteste collectiviteiten, kleuter- en basisschool Schuttershof en Momentum, maar alleen bij de kinderen waarvan de ouders zich vrijwillig aanbieden in het testcentrum.”