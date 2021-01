Grote brand in ziekenhuis in Leeds, “mogelijk aangestoken”

In het Leeds General Infirmary, een groot academisch ziekenhuis in het centrum van Leeds, West Yorkshire, woedt een hevige brand. Dat meldt onder meer de Britse krant The Mirror.

De brandt zou uitgebroken zijn in de algemene ziekenboeg van het ziekenhuis. Patiënten en personeel zijn er geëvacueerd terwijl de gangen zich met rook vulden. De chaos is groot.

De straten rond het ziekenhuis staan gevuld met politiewagens en brandweerwagens, ook het verkeer in de omliggende straten ligt volledig stil door de situatie.

Er is nog geen duidelijkheid over de omstandigheden van de brand of over eventuele slachtoffers. Volgens The Yorkshire Evening Post is er sprake van kwaad opzet en is een man gearresteerd, al is ook daar nog geen bevestiging over door officiële bronnen.