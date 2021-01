Hij vond de schrijfmachine uit, net als de handigste letterindeling met qwerty. Of was dat een lepe marketingtruc

Al van toen de homo sapiens op kleitabletten begon te krassen, was ie op zoek naar een manier om dat sneller te doen. Maar het duurde toch tot een aardig eind in de negentiende eeuw voordat de mens een machine bedacht die het beter kon. Christopher Latham Sholes ontwikkelde de schrijfmachine en het bijbehorende toetsenbord, dat we vandaag nog altijd gebruiken. In één moeite door bedacht hij ook de handigste letterindeling: qwerty. Al kan dat evengoed een lepe marketingtruc zijn geweest.