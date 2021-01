De kloof wordt alleen maar groter: Club Brugge verdiende al 88 miljoen(!) euro op anderhalf jaar

De kassa blijft rinkelen bij Club Brugge. AS Monaco betaalt 20 miljoen euro voor Krépin Diatta, die de tweede duurste uitgaande transfer wordt. Op anderhalf jaar tijd incasseerde de landskampioen maar liefst 90 miljoen euro.

De transfer van Diatta komt er met een beetje vertraging: door corona legde geen enkele club vorige zomer de gevraagde 20 miljoen euro op tafel. AS Monaco doet dat nu wel: donderdag vloog de Senegalese international naar het prinsdom voor zijn medische tests. Diatta is het zoveelse talent dat Club jong inkocht en rustig liet groeien. Op drie jaar tijd genereerde Diatta een meerwaarde van 18 miljoen euro. Zo gaat de jackpot nog eens ouderwets rinkelen in het basecamp in Westkapelle. Qua transferactiviteit legt Club astronomische cijfers voor. Sinds de zomer van 2019, op anderhalf jaar tijd dus, werd er al voor een slordige 90 miljoen euro geïncasseerd voor uitgaande transfers. Het businessmodel – een grote meerwaarde creëren op ruwe diamanten – blijft dus succesvol. Wesley, Danjuma, Nakamba, Denswil, Amrabat, Schrijvers, Cools, McGree en nu ook Diatta: ze leverden samen 88,4 miljoen euro op. Straks kan Club Brugge ook nog enkele miljoenen incasseren voor de verhuurde Luan Peres.

Kloof wordt groter

Tegenover al die miljoenen staan natuurlijk ook uitgaven. Mignolet (7 miljoen), Okereke (8 miljoen), Krmencik (6 miljoen) en Dost (4 miljoen) hebben geld gekost. Er was ook de huur van Diagne (ruim 3 miljoen) en de transfers van Deli, Balanta, Ricca en Kossounou (samen iets minder dan 12 miljoen). Voor Lang betaalt Club 6,5 miljoen, maar door corona betaalt het die som pas deze zomer. Maar blauw-zwart speelde dit seizoen al zijn derde Champions League-campagne op rij. Bij een nieuwe landstitel is het ook volgend seizoen verzekerd van de Europese vetpotten. De voorbije campagne leverde bijna 40 miljoen euro op, en straks speelt Club nog Europa League. In het seizoen 2019-2020 brak het alle records, met een omzet van 137 miljoen euro en 24,5 miljoen nettowinst. Het moge duidelijk zijn: de kloof met concurrentie wordt alleen maar groter.