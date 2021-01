Hallo, Emmanuel Dennis? Na transfer van Diatta komt plaatsje vrij in aanval, maar Club Brugge wil in januari nog vervanger halen

Brugge -

Met wat vertraging heeft Krépin Diatta (21) dan toch zijn toptransfer beet. AS Monaco betaalt 20 miljoen plus een percentage op de doorverkoop voor Krepinho, die naar zijn droomcompetitie vertrekt. Gisteravond werd de transfer officieel. Diatta wordt beloond voor zijn geduld, en die tien goals dit seizoen. Voorlopig komt er een plaatsje vrij in de aanval. Hallo, Emmanuel Dennis?