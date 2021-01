Francky Dury razend na VAR-ingreep bij gestopte penalty in extra tijd: “Wat is het volgende, een blinddoek voor keepers?”

Francky Dury was na de wedstrijd van Zulte Waregem tegen OHL (2-3) niet te spreken over de beslissing van de VAR om een strafschop opnieuw te laten nemen nadat Louis Bostyn enkele centimeters voor zijn lijn stond bij de poging van David Hubert.

LEES OOK. Wat een comeback: OHL buigt dubbele achterstand tegen Zulte Waregem om in zege dankzij penalty (en VAR)

Zulte Waregem gaf een 2-0-voorsprong uit handen tegen de bezoekers uit Leuven. Tot overmaat van ramp kreeg OHL in de extra tijd nog een penalty. Bostyn kwam te laat op een hoge bal en knalde hard tegen Henry. Vergoote twijfelde niet en wees naar de stip.

🤕 | De topschutter van @OHleuven moest van het veld na een botsing met Louis Bostyn. Veel beterschap, Thomas Henry! 💪#ZWAOHL pic.twitter.com/xoYnCDfIxV — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 21, 2021

De doelman leek zijn foutje echter zelf recht door de elfmeter van Hubert te stoppen. Na tussenkomst van de VAR bleek echter dat Bostyn te vroeg weg was. Bij de tweede poging faalde Mercier niet.

“Dit is zinloos”, klonk Dury scherp. “Iedereen vraagt respect voor refs, maar het wordt moeilijker en moeilijker. Een doelman moet een oppervlakte van ongeveer zestien vierkante meter verdedigen. Dan moet een aanvaller daar maar gebruik van maken. Ik ben akkoord dat de regels consequent gevolgd moeten worden, maar misschien schort er dan iets aan de regels.”

“Wat is het volgende?”, vroeg de trainer van Esseve zich af. “Dat een doelman een blinddoek moet aandoen om een strafschop te proberen stoppen? Als je dan ook ziet dat bij een doelpunt van Leuven er een speler van OHL te vroeg in het strafschopgebied komt en er dan niet gefloten wordt, dan is dat natuurlijk extra zuur.”