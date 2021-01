“Supporters klagen over de transferprijs van Diatta, maar dit is spectaculair”

Het zijn rare tijden. In volle coronacrisis legt AS Monaco twintig miljoen euro op tafel voor Krépin Diatta. Dat is veel geld. Heel veel geld. In deze wintertransferperiode is hij na Sébastien Haller (naar Ajax voor 22,5 miljoen euro) en Amad Diallo (naar Manchester United voor 21 miljoen) de op twee na duurste wintertransfer in heel Europa. Straf. Heel straf.