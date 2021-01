Lichte stijging van gemiddeld aantal ziekenhuisopnames

De afgelopen dagen werden er gemiddeld 125,3 nieuwe patiënten met corona opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Op weekbasis is dat opnieuw een stijging, met 3 procent. Dat blijkt vrijdag uit de voorlopige cijfers op het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. In de ziekenhuizen liggen nu in totaal 1.941 mensen, van wie 338 op intensive care.

Tussen 12 en 18 januari is het gemiddelde aantal besmettingen net als de voorbije dagen wel nog gedaald, naar 1.963,4 gemiddeld per dag, of 6 procent minder dan de vorige periode. Ons land telt in totaal nu al 686.827 bevestigde coronabesmettingen.

In dezelfde periode werden gemiddeld 49 nieuwe overlijdens per dag gemeld, of opnieuw een daling, met 9 pct. In totaal zijn nu al 20.620 mensen aan de gevolgen van het virus bezweken.

Het reproductiegetal is gestegen tot 1,04. De positiviteitsratio van de in ons land uitgevoerde testen schommelt intussen al geruime tijd rond de 5,4 procent.