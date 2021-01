Joe Biden nog geen dag president of Republikeinse zet eerste stap om hem af te zetten

Joe Biden heeft zijn koffers nog niet goed en wel uitgepakt of Marjorie Greene heeft al een motie tot afzetting ingediend tegen Biden. Greene beschuldigt Biden van machtsmisbruik toen hij vicepresident was onder Barack Obama.

De Republikeinse Marjorie Greene houdt woord, de vrouw had aangekondigd dat ze de impeachment-procedure tegen Biden in gang zou zetten zodra hij een voet in de Oval office had gezet. Ze beschuldigt Biden van machtsmisbruik ten tijde van zijn vicepresidentschap. Zo zou Biden zijn zoon Hunter in het bestuur van een Oekraïense energiemaatschappij hebben gezet.

“Biden is niet geschikt als president. Hij heeft de gewoonte om zijn macht te misbruiken, zijn voorgeschiedenis als vicepresident is schokkend. Hij doet er alles aan om zijn zoon het hand boven het hoofd te houden en zijn zakken te vullen met geld van corrupte firma’s”, klinkt het.

Marjorie Greene. Foto: AFP

De zaak rond Joe Biden en zoon Hunter werd vorig jaar al onderzocht. Maar de senaat kon geen bewijzen van corruptie vinden.

Of de afzettingsprocedure een gevolg krijgt is nog niet duidelijk. Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi wacht op een akkoord tussen de Democraten en de Republikeinen die nu beiden evenveel zetels hebben in de senaat. Wanneer dat akkoord verwacht wordt en wanneer Pelosi dan de impeachment van Biden zal voorleggen is niet duidelijk.

