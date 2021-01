Hein Vanhaezebrouck na gelijkspel tegen tien man van KRC Genk: “Het kan vreemd klinken, maar eigenlijk moeten we blij zijn met dat punt”

AA Gent speelde donderdagavond tachtig minuten lang met een man meer, maar kon niet winnen van KRC Genk. “We reageren goed na die rode kaart, maar we creëren te weinig kansen”, aldus Hein Vanhaezebrouck na het 1-1-gelijkspel.

“Ik hoop dat mijn spelers teleurgesteld waren”, sprak Hein Vanhaezebrouck na de wedstrijd tegen KRC Genk. “Dat kan niet anders als je zo lang met een man meer kan spelen. We reageren eigenlijk goed na die rode kaart. We zetten goed druk, waardoor we eigenlijk voortdurend de controle over de wedstrijd hebben. Het enige probleem is dat we te weinig met dat balbezit doen, we creëren geen kansen. Het kan misschien raar klinken, maar ik heb dus niets nieuws gezien. We missen inventiviteit. We hebben altijd veel balbezit, maar dan missen we de man die de openingen kan vinden. Want er zijn wel degelijk momenten waarop dat zou kunnen.”

Vanhaezebrouck was evenwel niet te spreken over de manier waarop zijn ploeg na rust uit de kleedkamer kwam. “Toen we buiten kwamen, waren de spelers van Genk al aan het opwarmen. Onze spelers stonden gewoon met elkaar te praten. En dat bleven ze daarna nog vijf minuten doen. Bon, dat neem ik op mij, maar dat gaan we zeker aanpakken. Het kan opnieuw vreemd klinken, maar eigenlijk moeten we nog blij zijn met een punt. Ik had de laatste tien minuten niet het gevoel dat de goal van onze kant nog zou vallen. Integendeel. Ik zei het nog tegen mijn bank: ik zal al blij zijn als we hier geen goal meer tegen krijgen.”