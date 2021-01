Google schrapt project met internetballonnen

Alphabet, het moederbedrijf van Google, schrapt het project Loon, waarbij met grote ballonnen internet in rurale gebieden kon worden voorzien. Dat schrijven meerdere Angelsaksische media vrijdag op basis van een blogpost van het bedrijf. Het project startte in 2011 op. De voorbije jaren liepen er testen in onder meer Indonesië, Brazilië en Australië.

Het project was een initiatief van de afdeling “X”, het beruchte innovatielab van Google. Maar dat slaagde er niet om de kosten van die internetballonnen laag genoeg te houden. De ballonnen zijn zo groot als een tennisveld en vliegen volledig autonoom, op een hoogte van zo’n 20.000 meter.

“We hebben tijdens de ontwikkeling met een reeks partners samengewerkt, maar we zijn er niet in geslaagd om de kosten laag genoeg te houden zodat de activiteit duurzaam is op lange termijn”, aldus de verantwoordelijke voor Loon, Alastair Westgarth. “Het ontwikkelen van radicaal nieuwe technologie is altijd risicovol, maar dat maakt deze aankondiging niet makkelijker.”

Volgens kenners was het probleem ook dat veel bewoners in achtergestelde gebieden vaak niet over de middelen beschikken om toegang te krijgen tot het internet. Anderzijds sloot het telecombedrijf Telkom in Kenia wel een deal met Google om deze ballonnen op het platteland in te zetten. En ook na de doortocht van de orkaan Maria op Puerto Rico bewezen ze hun nut.

Vorig jaar stopte Alphabet ook al met een ander radicaal project: Makani, waarbij men via gigantische vliegers windenergie probeerde op te wekken.