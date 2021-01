Vraag van journalist schiet bij Joe Biden in het verkeerde keelgat: “Doe even rustig, man”

Op zijn tweede dag in het Witte Huis tekende Joe Biden een executive order over vaccincatiedoelstellingen van zijn regering. De nieuwe president van de VS wil in honderd dagen honderd miljoen mensen vaccineren. Een reporter vroeg zich af of Biden de lat niet hoger moet leggen, maar die vraag schoot in het verkeerde keelgat bij de president. “Doe even rustig, man”, zei Biden ietwat geïrriteerd. “Honderd miljoen is een goed begin.”