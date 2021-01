Jager betrapt met tientallen dierenklemmen, vallen en vergif: “Alles wijst in de richting van illegale stroperij”

Haacht - Een jager is in Haacht betrapt met een indrukwekkend jachtarsenaal. De man was in het bezit van meer dan dertig dierenklemmen en -vallen, en een hoop vergif. Hij gebruikte deze om roofvogels, vossen en marters te stropen.

Het is een inspecteur van het Agentschap Natuur en Bos die op de ‘wapens’ stootte. Hij deed aanvankelijk een controle omdat een buizerd in zo’n val was vastgeraakt. De buizerd werd gevonden op het perceel van de man. Verdere inspectie bracht nog negen veerklemmen en dertien vallen aan het licht, genoeg voor een huiszoeking. Bij de huiszoeking werden er nog meer vallen ontdekt en heel wat vergif. Alles wijst in de richting van illegale stroperij, klinkt het bij Natuur en Bos.

De politie heeft een proces-verbaal opgemaakt en het parket zal een onderzoek voeren.