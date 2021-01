Onderzoekers van KU Leuven wagen zich aan voorspelling: deze vier ploegen spelen play-off 1

Club Brugge, KRC Genk, Anderlecht en Antwerp. Die vier ploegen spelen over een paar maanden play-off 1. Dat zeggen wij niet, wel enkele onderzoekers van de KU Leuven. Aan de hand van geavanceerde data en statistieken voorspelde het sports analytics lab van de KUL welke ploegen de meeste kans hebben om zich te plaatsen voor play-off 1.

Om de kansen van alle teams in te schatten, voorspelden de onderzoekers hun resultaten in de resterende wedstrijden op basis van hun Elo-rating na negentien wedstrijden. Deze Elo-ratings geven de sterkte van een ploeg weer op basis van de meest recente resultaten en worden na elke speeldag aangepast.

Uit de voorspellingen blijkt dat Club Brugge met zijn 94 procent al zo goed als zeker lijkt van deelname aan play-off 1. Blauw-zwart wordt gevolgd door Anderlecht en KRC Genk. Zij krijgen allebei 60 procent kans. Antwerp heeft volgens het onderzoek 48 procent kans om de vierde ploeg in play-off 1 te worden.

Geen OHL?

Opvallend is dat OH Leuven, dat momenteel vierde staat, amper 12 procent kans zou hebben om zich nog te plaatsen voor play-off 1. De verklaring is echter logisch: de ploeg van Marc Brys wacht - met onder meer wedstrijden tegen Antwerp, Genk én Brugge - nog een loodzwaar slot van de competitie. Daarnaast is OHL al maanden aan het ‘overperformen’. De Leuvenaars scoren vaker én slikken minder goals dan men zou verwachten op basis van de data en statistieken.

Dit seizoen (en het volgende) spelen enkel de eerste vier ploegen de “Champions Play-off” voor de titel en de belangrijkste Europese tickets, waarbij de punten worden gehalveerd. De nummers vijf tot acht spelen voor het laatste Europa League-ticket.

Huidige stand:

1. Club Brugge 48

2. KRC Genk 39

3. Antwerp 37

4. OH Leuven 35

5. Anderlecht 35

6. Standard 34

7. Charleroi 33

8. KV Oostende 32

9. Zulte Waregem 30

10. Beerschot 30

11. Eupen 30

12. Kortrijk 29

13. AA Gent 27

14. STVV 26

15. KV Mechelen 26

16. Moeskroen 21

17. Waasland-Beveren 20

18. Cercle Brugge 19