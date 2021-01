Artsen zijn nog niet aan de beurt, maar toch zijn dokter Dirk Devroey en zijn echtgenote al gevaccineerd: hoe kan dat?

Dokter Dirk Devroey en zijn echtgenote kregen enkele dagen geleden al hun eerste vaccinatieprik. Nochtans is Vlaanderen nog niet toe aan het vaccineren van het zorgpersoneel. Hoe kan dat dan?

Professor in de huisartsengeneeskunde Dirk Devroey en zijn echtgenote zijn allebei zelf arts in Overijse en geven uitleg bij hun vaccin. “Het is een voorrecht, dat besef ik. Zowel mijn echtgenote als ik hebben patiënten in een woonzorgcentrum in Overijse. Omdat het woonzorgcentrum ‘te veel’ vaccins had, omdat er een extra dosis uitgehaald kon worden, hebben ze een reservelijst aangelegd die ze konden aanwenden wanneer de bewoners en het personeel gevaccineerd waren. Wij stonden op die reservelijst en hebben ons aangediend wanneer er vaccin over was”, legt Devroey uit.

Devroey plaatste een foto van hem en zijn echtgenote op Facebook en kreeg naar eigen zeggen vooral positieve reacties op zijn vaccinatie. “Behalve één vrouw die opmerkte dat de zorgsector in de ziekenhuizen dringen gevaccineerd zou moeten worden. En ik ben het daar volledig mee eens.”