Professor Herman Goossens over “zeer zorgwekkende” toename Britse variant: “Grote dreiging voor derde golf”

Professor Herman Goossens (UAntwerpen) ziet een sterke toename van de besmettelijkere Britse variant in zijn labo. Hij vreest een derde golf.

Dat schrijft hij zelf op Twitter. “Eerste keer ontdekt in mijn labo op 23 december. Nu zeer snelle toename bovenop de bestaande covid-varianten.”

Hij roept op om de maatregelen strikt te volgen en om breder te gaan testen voor het te laat is. “In Engeland verspreidde deze nieuwe variant zich in oktober-november, maar men had het niet door. Bij ons is het pas begonnen. Vandaar de focus nu op #B117: uitgebreid testen, contact opsporing, isolatie.”