Net als tijdens de eerste golf, heeft corona ook nu weer Limburg gevonden: hoe komt het dat de provincie een tweede keer tegen een crisis moet vechten?

Net als tijdens de eerste coronagolf, heeft corona ook nu weer Sint-Truiden gevonden en zwaar getroffen, met uitbraken in scholen en het ziekenhuis. Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters grijpt in: scholen dicht en een verbod op buitenschoolse activiteiten voor kinderen jonger dan 13. “Dit is een crisis, maar we gaan die beheersen.”