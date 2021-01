Crisiscentrum: “Zelfs bij milde symptomen moet je je laten testen”

Het Crisiscentrum heeft vrijdag opnieuw gehamerd op het belang van testen, het legde ook de nieuwe teststrategie uit.

Het Crisiscentrum begon zijn communicatie vrijdag optimistisch. “We zijn er nog niet, maar er is licht aan het einde van de tunnel voor de woonzorgcentra.” 11 procent van de 80-plussers rusthuisbewoners zijn gevaccineerd. “De winter is moeilijk. Het virus speelt een thuismatch, maar onze beste spelers moeten nog op het veld komen. De lente en het vaccin komen er aan”, zei Steven Van Gucht hoopvol.

Nieuwe teststrategie

De cijfers in ons land blijven wel te hoog en dalen maar heel licht of niet meer. Dat is het minder goede nieuws. Vooral in Vlaanderen lijkt er een stijging te zijn in het aantal besmettingen. In Limburg en West-Vlaanderen is de stijging het hoogst. Bij de oudste bewoners, 80-plussers, blijft het aantal besmettingen wel sterk dalen. Het virus zit dus vooral in het actieve deel van de bevolking. Er is ook een lichte toename in de ziekenhuisopnames.

Vanaf maandag geldt er een nieuwe teststrategie. Dan kunnen mensen die een hoogrisicocontact hebben gehad, zich laten testen, samen met de mensen die terugkeerden vanuit een rode zone. Het Crisiscentrum raadt ook sterk aan om dat te doen.

4 dagen ziek, 7 dagen besmettelijk

Het Crisiscentrum gaf ook met een concreet voorbeeld mee waarom testen zo belangrijk is.

“Stel, Jan raakt besmet. De dag dat hij opstaat met keelpijn, vermoeidheid en lichte hoofdpijn telt als dag 0. Maar dan is Jan al wel twee dagen besmettelijk. Jan besluit voorzichtig te zijn, maar laat zich niet testen. Dochter Olivia, die bij hem woont, gaat gewoon naar school. Olivia heeft op dat moment nochtans het virus al opgelopen. Vier dagen later is Jan beter en Olivia trekt naar mama Christine. Jan is misschien maar vier dagen ziek geweest, maar is wel zeven dagen besmettelijk.”

“Mama Christine raakt via dochter Olivia eveneens besmet. En als zorgverlener besmet ze ook een bewoner in het rusthuis. Bij een test komt aan het licht dat Christine besmet is en ze gaat in quarantaine. De bewoner zag ondertussen nog andere bewoners en het virus heeft een week de tijd gehad om ongemoeid door het rusthuis te gaan. Sommige bewoners overleven die infectie niet.”

“Ook een schoolvriendinnetje van Olivia raakt besmet. De school komt erachter via het CLB en de vriendin, Olivia en heel wat anderen moeten in quarantaine.”

Dat scenario had ook anders kunnen lopen, zegt Van Gucht. “Als Jan op dag 0 getest was geweest, waren zowel Jan als Olivia in quarantaine gegaan. Olivia had 17 dagen bij haar papa doorgebracht en had niemand op school aangestoken en ook haar mama niet aangestoken. Wacht dus absoluut niet om je te laten testen.”

