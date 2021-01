Opnieuw dodelijk ongeval: auto rijdt in op staart van file op E19

Merksem - Bij een ongeval op de E19 liet vrijdagochtend een 43-jarige bestuurder het leven. Het ongeval richting Antwerpen gebeurde net voor de uitrit naar de A12 ter hoogte van Antwerpen-Noord. Door het ongeval staat er zo’n 45 minuten file.

Het ongeval gebeurde rond half negen. Een wagen op het linkse rijvak reed er in de staart van de file achteraan in op een bestelwagen. De bestuurder, een 43-jarige man uit Antwerpen, probeerde tevergeefs nog uit te wijken. Bij de botsing liet de man het leven.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse en sloten voor de afhandeling van het ongeval de twee linkse rijvakken zo’n twee uur lang af voor het verkeer. Omstreeks 11 uur werd de rijbaan er vrijgegeven. Door het ongeval staat er wel meer dan 45 minuten file van voor Sint-Job in -t Goor. Verkeer op lange afstand van Breda naar Antwerpen rijdt best om via de A12 Bergen-op-Zoom.

Het is het tweede dodelijke ongeval van deze week in de provincie Antwerpen. Woensdag reed een 28-jarige vrouw uit Wilrijk op de E313 in Massenhoven (Zandhoven) achteraan in op een stilstaande vrachtwagen. Voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat.

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM