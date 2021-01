Ze gaven hun buit terug, maar koppel krijgt toch effectieve celstraf voor diefstal worst en lasagne

De Panne - Een man en een vrouw uit De Panne, die gekend staan als een koppel veelplegers, kregen effectieve celstraffen voor de diefstal van een pakje worst en een lasagne, van hooguit 10 euro.

Omdat het duo het voorbije jaar al verschillende keren terecht stond voor diefstallen en overlast kunnen ze geen uitstel van straf meer krijgen. Zeker D.M. heeft intussen al een ellenlang strafblad verzameld. Samen met zijn vriendin M.C. stond hij nu terecht voor de diefstal van een pakje worst en een lasagne in de Proxy Delhaize in de Zeelaan in De Panne. Een buit van hooguit 10 euro, die ook meteen teruggegeven werd. Maar door hun strafblad kregen de twee toch effectieve straffen.

D.M. kreeg twee maanden cel en 800 euro boete, M.C. kreeg een maand cel en 400 euro boete. “De feiten zijn niets wereldschokkends, maar we hebben het echt gehad met hen”, zei de procureur. “Het zijn veelplegers die voor overlast zorgen en daarom dagvaarden we ze meteen. Wat ons betreft krijgen ze geen kansen meer. Zij zelf vonden dat ze geen straf verdienden omdat de buit teruggegeven werd, maar dat kan uiteraard niet.” Het koppel daagde ook niet op voor hun proces.