Israëlische luchtaanvallen kosten het leven aan minstens vier Syrische burgers

In Syrië zijn minstens vier burgers, waaronder twee kinderen, omgekomen na Israëlische luchtaanvallen op de Syrische provincie Hama. Dat meldt het officiële Syrische persagentschap Sana vrijdag.

Volgens het persagentschap dat zich beroept op een militaire bron slaagde de Syrische luchtafweer erin “het merendeel” van de Israëlische raketten uit de lucht te schieten. Toch vielen er vier burgerslachtoffers uit hetzelfde gezin. Daarnaast raakten nog eens vier mensen gewond en werden drie huizen verwoest.

Het Syrische Observatorium voor Mensenrechten maakt op zijn beurt melding van vijf burgerslachtoffers. Bovendien kwamen die volgens het Observatorium om het leven door “scherven van een Syrische luchtafweerraket die op een huis in een drukbevolkte wijk vielen”.

De Israëlische raketten hebben vijf militaire installaties van het Syrische leger vernield, waar Iraanse milities en militanten van Hezbollah waren gepositioneerd, voegde het in Groot-Brittannië gevestigde Observatorium eraan toe.

Een woordvoerder van het Israëlische leger weigerde elk commentaar.

De vorige luchtaanval dateert van midden januari toen in de provincie Deir es-Zor minstens 57 soldaten gedood werden. Volgens het Observatorium ging het toen om de dodelijkste aanval sinds de burgeroorlog in Syrië van start ging.

Sinds het begin van de Syrische burgeroorlog in 2011 voert Israël regelmatig raketten af op posities van het Syrische leger en haar bondgenoten, waaronder Iraanse troepen en leden van de sjiitische Hezbollah uit Libanon. Israël wil op die manier de invloed van Iran terugdringen. Teheran beschouwt Israël als een aartsvijand en is in de burgeroorlog een belangrijke bondgenoot van de Syrische president Bashar al-Assad.