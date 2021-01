Naaktmodel Marisa Papen biedt excuses aan voor foto’s in Turkse moskee: “Ik hoop dat ik niemand pijn doe”

Het Limburgse naaktmodel Marisa Papen verontschuldigt zich aan het Turkse volk voor de naaktfoto’s die ze in 2018 maakte voor de Hagia Sophia in Istanboel. Dat schrijft de Turkse media. In december raakte bekend dat Marisa zeven jaar cel riskeert in het land voor de bewuste foto’s, die volgens de Turkse rechter een “vernedering voor de soevereiniteit van de staat” zijn. “Ik hoop dat ik niemand pijn doe en als ik dat doe, bied ik mijn excuses aan”, klinkt het op haar persoonlijke website. “Ik verontschuldig me aan de mensen die ik gekwetst heb met mijn artistieke uiting.”