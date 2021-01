Fortuna Sittard plukt jonge Belg Thibaud Verlinden (21) weg bij Stoke City

Voormalig jeugdinternational Thibaud Verlinden verlaat de Engelse tweedeklasser Stoke City, waar hij amper aan spelen toekwam, voor de Nederlandse middenmoter Fortuna Sittard, zo maakte de club vrijdag bekend.

Bij Fortuna ondertekende de intussen 21-jarige zoon van voormalig Club Brugge-doelman Dany Verlinden een contract tot medio 2022, met optie voor nog een seizoen. “Na zes seizoenen in Engeland is het tijd voor een nieuwe uitdaging en Fortuna Sittard sluit perfect aan op mijn ambities”, klinkt het bij Verlinden in een reactie op de website van de club. “Het Nederlandse voetbal is een goede leerschool voor buitenspelers. De transfer naar Sittard is in mijn ogen dan ook een logische stap. Ik kijk enorm uit naar mijn tijd hier.”

In Sittard wordt hij de derde Belg op de loonlijst, na de Belgen met Turkse roots Adnan Ugur en Mickaël Tirpan. Die laatste kwam een tweetal weken geleden over van het Turkse Kasimpasa, waar hij nochtans aan een uitstekend seizoen bezig was. De 27-jarige verdediger wou echter dichter bij huis voetballen om zijn vrouw bij te staan. Bij haar werd een agressieve vorm van MS vastgesteld, waarna ze naar België terugkeerde voor de behandeling.

Thibaud Verlinden kwam in de jeugdreeksen uit voor Club Brugge en Standard, alvorens in de zomer van 2015 naar Stoke City te verkassen. In 2018 en 2019 volgden er uitleenbeurten, respectievelijk aan het Duitse St. Pauli en Bolton Wanderers. Dit seizoen kwam hij in The Championship slechts acht minuten in actie, in totaal kwam hij bij Stoke City niet verder dan dertien duels.