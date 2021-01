Wouter Vrancken wil pandoering tegen Standard snel vergeten: “Er opnieuw als echte mannen voor gaan”

Na het zware verlies tegen Standard (0-4) rekent Wouter Vrancken tegen Eupen op eerherstel van zijn manschappen. De Mechelen-coach kan nog geen beroep doen op Nikola Storm (quadriceps), en zag ook Gustav Engvall (knie) opnieuw uitvallen. “Net op de posities waar ik wil roteren, zitten we met blessures”, baalt de Limburger.

Het viertal Rocky Bushiri (knie), Sheldon Bateau (adductoren), Storm en Engvall ontbreekt zaterdagavond tegen Eupen. Vooral het uitvallen van Engvall is zowel voor de speler in kwestie als de club een mentale domper. De Zweed is al anderhalf jaar, sinds zijn iets te enthousiaste viering tegen Genk in augustus 2019, op de sukkel met zijn rechterknie. Na een conservatieve behandeling ging hij in februari 2020 toch onder het mes, maar ook nadien bleven de knieperikelen aanhouden. Zowel in november vorig jaar als nu stak een ontsteking de kop op, waardoor een nieuwe operatie dreigt. In dat geval zit zijn seizoen er ook op.

“Die beslissing kan alleen hijzelf nemen”, vertelde Vrancken vrijdagmiddag. “Ik praat er dagelijks met hem over, en ik weet wat er in zijn hoofd omgaat. Afgelopen zaterdag in Charleroi leek er nog niets aan de hand, maar de dag erna kreeg hij opnieuw last. Sindsdien is de verbetering miniem te noemen. Jammer, want Gustav haalde opnieuw een hoog niveau. Met die twee Zweden (Engvall en Kerim Mrabti, red.) voorin, en zonder diepe spits, klikte het wel.” Vrancken moet wat verzinnen, want ook Storm is nog niet terug. “De spoeling wordt dun voorin. Marian Shved en Mrabti zijn de enige overgebleven vinnige spelers. Dat zijn nu net de types die ik in deze drukke seizoensfase graag wat rust gun. Op hun posities ligt de intensiteit namelijk zeer hoog. Élke wedstrijd vergt bijzonder veel van hun fysieke vermogen.”

Rijpende Druijf

Met Ferdy Druijf heeft Vrancken er sinds kort een extra optie bij voorin, al is de huurling van AZ nog zoekende. “Daarom had ik ook gevraagd om de nieuwe spits zo snel mogelijk ter beschikking te hebben. Richting Antwerp en Charleroi kregen we telkens een week voorbereidingstijd. Nu is het vooral herstellen tussen de matchen, en komt er van tactisch trainen niet veel in huis. Al doende leert men zeker? Ferdy probeert via beelden en in wedstrijden de dingen op te pikken. En ook Igor (De Camargo, red.) staat hem met raad en daad bij. Da’s wel knap, ondanks dat het rechtstreekse concurrenten zijn.”

Vrancken kwam op zijn wekelijkse persbabbel nog even terug op de zware nederlaag tegen de Rouches. “We speelden een van onze mindere partijen van het seizoen, maar gaven desondanks weinig weg. De eerste twee tegengoals kwamen er na individuele fouten. Bij het derde en vierde tegendoelpunt lieten we de aanvaller gewoon lopen, wat we anders nooit doen. Dat de kopjes te snel naar beneden gingen, mag inderdaad niet gebeuren. Je wint en je verliest als team. Dat doe je door er tot het einde als mannen voor te gaan. Het is zaak om die wedstrijd snel achter ons te laten.”

Eupense 10 op 12

Terwijl de Mechelse ongeslagen reeks afgelopen woensdag stopte, blijft die van tegenstander Eupen voorduren. De Oostkantonners klopten in hun vorige duel Beerschot met 3-1 en zetten een knappe 10 op 12 neer. “Eupen zit in de flow”, beseft Vrancken. “De ploeg staat ook lager (op plaats elf, red.) dan ze hoort te staan. Met N’Dri, clubtopschutter Prevljak en Ngoy, een man die voor veel topclubs onhaalbaar was vorige zomer, heeft Eupen veel slagkracht voorin. Wij daarentegen hebben in de heenmatch, waar we 24 kansen afdwongen, getoond dat we Eupen pijn kunnen doen.”