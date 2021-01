Britse politie legt trouwfeest met 400 gasten stil in zaal die in de week dienst doet als coronatestcentrum

Als je toch de regels gaat overtreden bij een trouwfeest, maakt het ook niet uit of je met 50 of met 400 gasten bent, moet een Brits koppeltje gedacht hebben. Maar het breekt hen nu wel zuur op. De tortelduifjes krijgen een boete van 11.200 euro.

Het feest vond plaats in een joodse meisjesschool in het noorden van Londen. Getuigen hadden gezien dat er veel volk samen was in de school op Egerton Road in Stamford Hill en verwittigden de politie.

Toen agenten ter plekke kwamen, bleek dat de ramen waren afgeplakt en de deuren op slot waren. Maar binnen hoorden ze lawaai en muziek. Omdat men eerste weigerde om open te doen, riep de politie versterking in en werd ermee gedreigd om de deur in te beuken.

Naast de boete van 11.200 euro voor de organisatoren, het bruidspaar en hun ouders, kregen ook vijf gasten een boete van 225 euro.

De burgemeester van het dorp zegt dat hij niet op de hoogte was. Hij vindt het een regelrechte schande in tijden dat er elke dag honderden mensen sterven in Groot-Brittannië en ziekenhuizen overvol liggen met coronapatiënten.

Onderzoek

Er loopt intussen ook een onderzoek tegen de directie van de school die de zaal verhuurde voor het feest en wellicht moet geweten hebben dat er zoveel gasten waren uitgenodigd.

In de week doet het gebouw trouwens dienst als testcentrum voor Covid-19.