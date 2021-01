Clement zwaait Diatta uit, Club zoekt koortsachtig vervanger: “Als een zoon die het huis verlaat”

Brugge - Philippe Clement moet het voortaan zondag Krépin Diatta doen. De man van 20 miljoen scoorde dit seizoen al tien keer voor blauw-zwart. Donderdagavond werd hij gepresenteerd bij AS Monaco. “We gunnen hem zijn transfer. Hij heeft een enorme evolutie doorgemaakt.” Clement gaf duidelijk aan dat Club deze winter nog een vervanger zoekt.

Ook vrijdag was de transfer van 20 miljoen euro nog het gespreksonderwerp tijdens de wekelijkse persbabbel van Philippe Clement. Krépin Diatta trekt richting AS Monaco, en Club Brugge verliest een van zijn sterkhouders. “Als coach moet je leren loslaten. Dat doe je liever op het einde van het seizoen, maar dat kan gedurende het jaar ook het geval zijn. Zoals bij Diatta nu”, aldus Clement. “Krépin heeft de laatste drie jaar enorm grote stappen gezet. Ik gun hem zijn transfer, want het was zijn grote droom om in Frankrijk te gaan spelen. Vorig jaar scoorde hij over het hele seizoen acht goals, nu zit hij al aan tien stuks in januari. Zijn evolutie is enorm. Hij kon afgelopen zomer ook al vertrekken, al duwde toen geen enkele ploeg door voor hem. Nu dus wel. Het voelt eigenlijk een beetje zoals een zoon die het huis verlaat. Sportief zal hij natuurlijk gemist worden.” Na Schrijvers is Diatta al de tweede aanvaller die vertrekt deze winter. Het moge duidelijk zijn: Club zoekt nog versterking. “Onze scouts zijn heel hard op zoek naar een passend profiel. Ze hebben de laatste jaren prima werk geleverd.”

Dan toch Dennis?

Clement gaf ook aan dat de transfer van Diatta er al eventjes zat aan te komen. “Bij Club Brugge doen we alles samen. Dus die stap was besproken met het bestuur”, zegt de coach. “Of het vraagstuk voor komende zondag daarmee opgelost is? Wie zegt er dat er vraagstuk was?”, bleef Clement op de vlakte. Door de terugkeer van Vanaken in de ploeg zou er van het viertal Lang, Dost, De Ketelaere en Diatta misschien iemand uit de ploeg moeten verdwijnen. “Er waren scenario’s waarbij ze allemaal in de ploeg konden staan. Naast nog enkele andere varianten. Kijk: het liefst heb ik zo veel mogelijk keuze in mijn ploeg.” Wie er mogelijk opnieuw bij is zondag, is Dennis. De Nigeriaan trainde na een probleem aan de teen vrijdag voor het eerst mee met de groep. Is er dan toch nog een toekomst voor hem weggelegd bij Club? “Hij heeft een goede training gespeeld. Zoals we van hem verwachten. Maar één oefensessie is niet genoeg om plots een basisplaats te gaan opeisen”, aldus Clement.

Wie dat wél doet zondag, is Hans Vanaken. De dubbele Gouden Schoen keert terug uit schorsing na drie matchen op het strafbankje. Dat had hij te danken aan een fout en wat verwijten aan het adres van de scheidsrechter tijdens Club-Eupen. “Hij is het nog niet verleerd, neen”, lacht Clement. Zo wordt het ook de eerste keer dat Vanaken in de ploeg staat met aanwinst Dost, de nieuwe goaltjesdief bij blauw-zwart. Een combinatie om in het oog te houden. “Hans zal fris zijn. Zo weten jullie ook meteen dat hij in de ploeg staat”, knipoogde Clement nog.