Zaakvoerder en ploegleider staan terecht voor grote ontploffing die huis Giselle (77) volledig vernielde: “Niet hun fout, wel die van twee idioten met een raketboor”

Ieper / Gent -

De zaakvoerder en ploegleider van een Gentse firma stonden vrijdagmorgen in de Brugse rechtbank terecht voor hun aandeel in een gasontploffing in Ieper in januari 2019. Een woning werd er helemaal vernield nadat hun werknemers een gasleiding met een raketboor hadden geraakt. “Zij hadden die mensen duidelijke richtlijnen moeten geven”, aldus de arbeidsauditeur.