Boze fans van Cercle Brugge willen straks ongenoegen laten blijken op training

Brugge - De druk neemt toe bij Cercle Brugge na de 4 op 39. De vereniging staat laatste en de achterban begint zich ongerust te maken en te roeren. Fans deden op de sociale media een oproep om tegen half 4 naar Jan Breydel af te zakken om hun ongenoegen te laten blijken bij de start van de middagtraining.

Naast de tegenvallende resultaten zit vooral het beleid van eigenaar AS Monaco en de selectiepolitiek van coach Paul Clement de supporters dwars. Het management van Cercle reageerde op de oproep dat ongenoegen uiten moet kunnen maar dat de corona regels wel moeten gerespecteerd worden en afstand houden en een mondmasker dragen verplicht is.

Paul Clement beseft dat het morgen tegen Kortrijk vooral overleven wordt. “Het is geen kwestie van leven of dood maar het is een heel belangrijke match die we graag zouden winnen. Ons spel is goed, de mentaliteit is ook best okay en niemand ziet hier in zak en as. We zijn klaar om een resultaat neer te zetten. De ploeg en iedereen in en rond Cercle verdient. Ik ben ervan overtuigd dat we dicht bij een kentering zitten.”

Met befaamde Jef Brouwers haalde Cercle ook een mental coach in huis.“Dat is niet omdat de resultaten minder zijn want we waren al langer op zoek naar de geschikte man”, aldus Clement. “Jef is zo iemand, hij is specialist en heeft veel ervaring. Bij mijn vorige clubs werkten we ook met een mental coach. Hij kan ons ongetwijfeld helpen en onze jonge ploeg mee helpen de juiste weg wijzen.”

De nieuwe Servische centrale verdediger Pavlovic is morgen meteen inzetbaar, de kans dat de imposante huurling van Monaco zal starten is groot. Naast Decostere is ook Velkovski weer out. Nieuwkomer Hannes Van der Bruggen is niet speelgerechtigd door een slimme zet van KVK-CEO Matthias Leterme.

“Ik kan dat plaatsen”, aldus Clement. “In Engeland maakte ik dit ook al mee, dit is heus geen typische Belgische situatie. We hadden Hannes goed kunnen gebruiken en het betekent weer een Belg minder maar ook dat lossen we wel op.”