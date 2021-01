Blessure Kevin De Bruyne toch iets ernstiger dan verwacht: Manchester City moet hem vier tot zes weken missen

Manchester City zal het door een hamstringblessure vier tot zes weken zonder Kevin De Bruyne moeten doen. Dat maakte Pep Guardiola bekend op zijn persconferentie van vrijdag. KDB mist zo onder meer de matchen tegen Liverpool en Tottenham.

Kevin de Bruyne werd eerder deze week tijdens de 2-0-zege tegen Aston Villa een halfuur voor tijd naar de kant gehaald door Pep Guardiola. Kevin legde zijn hand op zijn been, dus ik denk dat het een spierblessure is. Het is normaal. Deze dingen gebeuren met deze hoeveelheid wedstrijden”, vertelde Guardiola toen na de wedstrijd. Een hamstringblessure en een afwezigheid van vier tot zes weken zijn nu het verdict.

In het beste scenario is De Bruyne op 20 februari opnieuw speelklaar, een afwezigheid van zes weken zou hem tot 6 maart van de velden houden. De Rode Duivel mist sowieso al de toppers in de Premier League tegen Liverpool en Tottenham, en ook het competitieduel tegen Arsenal en de heenwedstrijd van de achtste finales in de Champions League tegen Borussia Mönchengladbach komen in het gedrang. Uitgerekend op 6 maart wordt de Manchester Derby gespeeld. De eerstvolgende interlands met de Rode Duivels lijken niet te vroeg te komen. Zij blazen pas medio maart verzamelen voor de start van de WK-kwalificatiecampagne, met duels tegen Wales en Tsjechië.

Bekijk hier hoe De Bruyne de (vervelende )blessure opliep: