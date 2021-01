Barcelona vangt bot: Lionel Messi ook tegen Elche geschorst

FC Barcelona moet het zondag in La Liga tegen Elche opnemen zonder de geschorste Lionel Messi. Barça was in beroep gegaan tegen de sanctie van twee wedstrijden die de Spaanse voetbalbond (RFEF) Messi had opgelegd voor zijn rode kaart van vorige zondag in de finale van de Spaanse Supercup tegen Athletic Bilbao. Dat beroep werd echter verworpen.

De 33-jarige Messi zat zijn eerste schorsingsdag gisteren/donderdag uit in de Copa del Rey. Barcelona ontsnapte daarin aan een blamage tegen derdeklasser Cornella. De ploeg van trainer Ronald Koeman had een verlenging nodig om door te dringen tot de achtste finales (0-2).

Messi kreeg in de toegevoegde tijd van de verlengingen tegen Athletic rood na een slagbeweging richting Asier Villalibre. Barcelona verloor de finale met 2-3. Het was voor Messi zijn eerste rode kaart ooit voor Barça. Daarom vond Barcelona het voorstel van twee speeldagen ook te zwaar. Hij werd in zijn vorige 752 duels bij de Catalanen immers nooit uitgesloten.