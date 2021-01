Twee rode kaarten in twee wedstrijden, maar Carlos Cuesta kan zondag wel spelen tegen Club Brugge

Carlos Cuesta kan zondag in de topper tegen Club Brugge gewoon in actie komen voor KRC Genk. De verdediger van de Limburgers wordt na zijn rode kaart tegen AA Gent door het Bondsparket opgeroepen voor het Disciplinair Comité, dat zich dinsdag pas over het dossier buigt. Bondsprocureur Ebe Verhaegen zal dan twee speeldagen schorsing vorderen.