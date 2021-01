Federale regering trekt 30 miljoen euro steun uit voor reissector

Federale ministers Frank Vandenbroucke (SP.A) en Pierre-Yves Dermagne (PS) hebben een steunpakket klaar voor de reissector. Die kijkt aan tegen een tijdelijk verbod op niet-essentiële reizen en moet tegelijkertijd wettelijk aan bepaalde verplichtingen blijven voldoen, denk aan begeleiding, annuleringen enzovoort. Dus trekt de federale regering 30 miljoen euro uit om een deel van dat loon op zich te nemen.

Concreet zal de sector een subsidie kunnen krijgen voor het loon van dertig procent van hun personeel in de eerste twee kwartalen van 2021. Dat dient om 70 procent van het afgetopt loon te kunnen uitkeren. Dat is hetzelfde principe als voor technische werkloosheid, waarbij werknemers ook niet hun volledig loon in uitkering krijgen. Met het verschil dat de werknemers in de reissector dus wel aan de slag blijven.

“Het spreekt voor zich dat het voor de reisorganisaties niet mogelijk is om het personeel waarvan de loonkost wordt gesubsidieerd te ontslaan”, zegt Vandenbroucke. “De regering stelt ook als voorwaarde dat de bedrijven het voltallige personeel opleidingen moeten aanbieden. Zo kunnen werknemers zich voorbereiden op de transitie van de sector en verhoogt hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.”

Op het Overlegcomité dat nu aan de gang is, wordt bekeken hoe het tijdelijk verbod eruitziet en hoe lang het zal duren. Verwacht wordt dat de maatregel zeker tot 1 maart zal duren.