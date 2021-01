Kappers mogelijk open vanaf 13 februari, niet-essentiële reizen verboden tot 1 maart: beslissingen Overlegcomité lekken uit

Het Overlegcomité buigt zich momenteel over een reeks nieuwe maatregelen om het coronavirus in te dijken. Dit is wat we al weten: er komt een verbod op niet-essentiële reizen tot 1 maart. En kappers kunnen vanaf 13 februari, de dag voor Sint-Valentijn, weer aan de slag.

Kappers en andere niet-medische contactberoepen (schoonheidsspecialisten, tatoeëerders...) kunnen vanaf 13 februari opnieuw aan de slag. Dat is intussen bevestigd. Op voorwaarde natuurlijk dat de coronacijfers gunstig blijven evolueren. Op 5 februari komt er nog een Overlegcomité die de heropening moet bevestigen.

Er zijn strikte voorwaarden aan verboden, zo blijkt uit een nota die intussen circuleert.

*Aan de ingang moeten de contactgegevens van de Covid-19-manager en het aantal toegelaten personen in de kamer (één klant per 10 m², maximaal 2 personen voor ruimtes tussen 10 en 20 m²) aangegeven worden.

*De wachtkamer moet gesloten zijn. Klanten moeten buiten hun beurt afwachten.

*Er mag enkel op afspraak worden gewerkt en er moeten contactgegevens achtergelaten worden. Er moet telkens tien minuten tussen elke afspraak zitten om reiniging en desinfectie van het pand mogelijk te maken.

*Duo-behandelingen zijn verboden.

*Mensen die een contactberoep uitoefenen moeten wekelijks een coronatest ondergaan en moeten hun temperatuur meten voordat ze aan hun dienst beginnen.

*Er mag geen eten of drank worden opgediend en er mogen ook geen tijdschriften of andere lectuur liggen.

*Het personeel moet verplicht een FFP2-masker dragen.

*Klanten moeten een chirurgisch masker dragen in plaats van een stoffen masker.

*De ramen en deuren van de zaak moeten te allen tijde open blijven staan.

*Kinderen jonger dan 13 jaar mogen worden begeleid door een volwassene, maar moeten vanaf 6 jaar een masker dragen.

Niet-essentiële reizen worden verboden.

Het verbod zou in de loop van volgende week ingaan, mogelijk op 27 januari. Voor reizen om professionele, humanitaire of gezinsredenen komt er wel een uitzondering.

Premier Alexander De Croo, maar ook onder meer Vlaams minister-president Jan Jambon, maakten eerder al duidelijk dat er mogelijk een verbod op plezierreizen naar het buitenland zat aan te komen, zeker met het oog op de krokusvakantie. Met Kerstmis gingen 150.000 Belgen op vakantie, ondanks het feit dat het fel werd afgeraden. Daarom worden plezierreizen nu verboden en dit tot na de krokusvakantie.

Er zijn wel een aantal uitzonderingen goedgekeurd.

*Professionele reizen blijven toegelaten.

*Grensbewoners zouden nog steeds de grens mogen oversteken zonder in quarantaine te moeten, maar alleen als ze minder dan 48 uur aan een stuk in het buurland verblijven.

*Wie verantwoordelijk is voor de zorg van een zorgbehoevende persoon in het buitenland zou ook nog mogen reizen.

*Net zoals studenten die in het buitenland studeren.

*Ook omwille van familiale redenen kan het reisverbod opgeheven worden. Bijvoorbeeld in geval van een ernstige ziekte of sterfgeval in de naaste familie, koppels die gescheiden leven of gescheiden ouders die het hoederecht delen maar in verschillende landen wonen.

Ook het onderwijs ligt vandaag op tafel. Daar moet het Overlegcomité wellicht niet heel lang over nadenken, want er ligt een pasklaar voorstel van de minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) op tafel. Er komt geen algemene mondmaskerplicht. Alleen bij een besmetting van iemand in hetzelfde leerjaar, of als iemand in quarantaine moet, zullen leerlingen en leerkrachten van het 5e en 6e leerjaar uit voorzorg gedurende 14 dagen een mondmasker moeten dragen op school. En de krokusvakantie wordt niet verlengd. Vanaf 8 februari komt er een afkoelingsweek met collectief afstandsonderwijs voor het gewoon secundair onderwijs.