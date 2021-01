Akte van beschuldiging tegen Trump wordt maandag aan Senaat overgemaakt: afzettingsproces kan dinsdag starten

De Democraten van het Huis van Afgevaardigden willen vaart zetten achter het impeachment-proces van president Trump. Komende maandag zal leider van de Democraten in het Huis, Nancy Pelosi, de impeachementartikelen overmaken aan de Senaat. Vervolgens moet de Senaat zich buigen over de zaak. Dat melden verschillende Amerikaanse media.

De akte van de inbeschuldigingstelling van Donald Trump wordt maandag aan de Senaat overgemaakt, zo heeft de leider van de Democraten in het hogerhuis, Chuck Schumer, vrijdag aangekondigd. De Senaat zal zich dan moeten buigen over de vraag: heeft Trump aangezet tot de bestorming van het Capitool?

De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, “heeft me laten weten dat de akte van beschuldiging maandag aan de Senaat wordt overgemaakt”, zei Schumer in de Senaat. De Republikeinse miljardair wordt ervan beschuldigd dat hij zijn aanhangers er op 6 januari toe aanzette het Capitool te bestormen, op het moment dat de parlementsleden daar de zege van Joe Biden in de presidentsverkiezingen bevestigden. Met deze gang van zaken, kan het proces in de Senaat al op dinsdag starten.

