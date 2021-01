Zware celstraffen voor mensensmokkelaars die 39 doden op hun geweten hebben

Voor de dood van 39 migranten in een vrachtwagen in Groot-Brittannië zijn vier mannen tot lange gevangenisstraffen veroordeeld. Twee leiders van de smokkelbende moeten voor 27 en 20 jaar achter de tralies, besliste een gerechtshof vrijdag in Londen. De chauffeur van de vrachtwagen werd tot dertien jaar en vier maanden cel veroordeeld, een vierde man tot achttien jaar.

De 43-jarige Roemeen Gheorge Nica en de 41-jarige Ronan Hughes, baas van de transportfirma, werden aanzien als de sleutelfiguren. Nica werd veroordeeld tot 27 jaar achter de tralies, terwijl Hughes 20 jaar celstraf kreeg. Vrachtwagenchauffeur Maurice Robinson, die de koelcontainer ophaalde en de lijken ontdekte, kreeg 13 jaar en 4 maanden, terwijl een andere chauffeur Eamonn Harrison 18 jaar achter de tralies verdwijnt.

De rechter, die het had over een “ondraaglijke” dood, voegde er nog aan toe dat de mannen minstens twee derde van hun celstraf zouden moeten uitzitten.

Op 23 oktober 2019 werden de lichamen van 39 personen teruggevonden in een koelcontainer in de industriezone van Grays, ten oosten van Londen. De container was afkomstig van Zeebrugge. De inzittenden, allen Vietnamezen, stierven door verstikking en hyperthermie als gevolg van de hitte en het zuurstofgebrek in de afgesloten ruimte.

LEES OOK. Reconstructie van de fatale rit naar Essex: hoe een lege oplegger plots 39 doden bevat (+)