Niemand wil terug naar vroeger: hoe corona het einde van cash sneller in zicht bracht

Is het u ook overkomen? Kerstinkopen, solden: hon-der-den euro’s werden de voorbije maand uitgegeven. Maar dat briefje van 50 euro, dat bleef al die tijd werkloos in de portefeuille zitten. Het tekent de betaalrevolutie die aan de gang is, en door corona een enorme boost gekregen heeft. “Cash verdwijnt sowieso, dat is een kwestie van tijd”, zeggen experts. “We moeten er alleen voor zorgen dat iedereen mee is.”