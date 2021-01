Hoe een gepeste dichter met een klompvoet de meest losbandige verleider uit de Britse geschiedenis werd

Rillend van de koorts, ijlend, roepend op zijn moeder en al zijn minnaars en minnaressen. Zo stierf George Gordon, aka Lord Byron, op 19 april 1824,in een armzalig bed in de door de Turken belegerde stad Mesolongi, in het westen van Griekenland. Hij was amper 36, maar had alles meegemaakt wat een man ook maar enigszins kan meemaken in de wereld van die tijd. Het gaf hem het predicaat van meest losbandige verleider uit de Britse geschiedenis. En dat wil iets zeggen.