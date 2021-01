Prince K. Appiah maakt vanuit het niets zijn grote tv-debuut: “In welke dooie hoek hebben ze die gast gevonden, zie ik je denken”

Maandag is het ook hier even ‘prinsjesdag’. Dan start op Eén de miniserie De Shaq, met in de ­hoofdrol: Prince K. Appiah (24). Een nu nog onbekend tv-gezicht uit Borgerhout, dat vanuit het niets een hoofdrol versierde. Straf, als je weet dat de jongeman, die vandaag halftijds acteur en halftijds rapper is, vier jaar geleden nog voltijds broekverslijter was op de schoolbanken. “Moderne wetenschappen, handel, elektricien, ... Ik deed het allemaal. Tot ik tijdens een schooltheaterproject het licht zag.”